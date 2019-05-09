مقتل طالب في إطلاق نار بمدرسة أمريكية

واشنطن ــ وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل طالب في إطلاق نار وقع داخل مدرسة بولاية كولورادو.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت، سقوط 8 مصابين في إطلاق النار، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على شخصين مشتبه بهما، وجار البحث عن آخرين.

وقالت إن أحد المشتبه بهما ذكر بالغ والآخر قاصر، وكلاهما طالبان في المدرسة التي شهدت إطلاق النيران، فيما لم تذكر مزيداً من التفاصيل حول الحادث، ودوافع منفذ الهجوم.

يشار إلى أن ولاية كولورادو الأمريكية شهدت، منتصف أبريل الماضي، حالة الاستنفار الأمني في 13 مدرسة على الأقل، إثر “تهديد أمني يعتد به”، من دون توضيح طبيعته.