متى تقرر المرأة ترك الرجل الذى تحبه؟

لا يوجد تعريف للحب ، ولكن بالتأكيد هناك تعريف للفراق فهو كفصل الروح عن الجسد لا يقتل صاحبه ولكن يجعله يموت وهو على قيد الحياة ، فجأة بدون سابق إنذار يلقى الحبيب بحبيبه من السماء السابعة إلى الأرض

هناك بعض الأمور التى تجعل المرأة تقرر فى لحظة ترك الرجل حتى وإن كانت تحبه حباً عميقاً كبيراً حقيقياً فأحياناً الإنسحاب من الحب والعلاقة هو الحل الأمثل رغم صعوبة القرار إلا أنه يظل هناك بعض الحفاظ على حطام المرأة التى شعرت فى لحظة أنها لا وجود لها ، من الأمور التى تجعل المرأة تقرر ترك الرجل هى عدم رغبته فى الإرتباط بها من الأساس فتتحول صورة المستقبل الهادئ مع رجل لطالما أحبته من الوهلة الأولى إلى صوره عشيقة رخيصة الثمن لا قيمة لها إلا فى أوقات “التسلية”وهنا الإنسحاب أسلم الحلول لحفظ ما تبقى من كرامتها وسيأتى يوماً ما بحجم أحزانها على الفراق وبقدر حبها الكبير تجاه الرجل الذى خدعها ترزق حب رجل يصون قلبها ولطالما بحث عنها ، من ضمن الأسباب الأخرى التى تقرر المرأة فيها ترك الرجل هى الإهمال والبخل فى المشاعر ، فحتى كلمة بسيطة من الرجل يبخل عليها بها ويشعر أنها لا تستحق منه الحب فيبخل عليها كثيراً بمشاعره حتى يوصلها إلى مرحلة من الجفاف العاطفى فيذبل الحب وينتهى قبل أن يبدأ وإهمالها بالأيام دون الإكتراث لأمرها أو “تطنيشها” والإهتمام يأتى عنوة أو بعدما يُطلب أو يؤديه الرجل وهو “مغصوب” عليه ، كل تلك الأمور تجعلها تقرر الإنسحاب من حياة الرجل لأنها من الأساس تشعر أنه لا قيمة لوجودها فالماذا إذاً الإنتظار لمن لا يكترث لأمرها !! ، الخيانة من أهم الأسباب لقرار الرحيل فلا يوجد أى مبرر لرجل يترك إمرأة تحبه كثيراً ويذهب لأخرى يمضى معها بعض الوقت ظناً منه أن الحبيبة “مضمون” بقائها مهما حدث وهنا لا تتحدثى أو تعاتبى حتى فقط يكفى أن يفيق الرجل على فاجعة رحيلك وخروجه من حياتك للأبد فالألم الذى تشعر المرأة به من الرجل كبير فهى تشاهده يفعل للأخريات ما لم يفعله لها بالرغم من أنها من المفترض المرأة التى يحبها ، قد تكون الحقيقة مؤلمة ولكنها أفضل بكثير من العيش داخل حلم كبير والإستفاقة منه على أوهام وسراب فيما بعد