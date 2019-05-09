«مالية الشورى» تناقش التقرير السنوي لـ« السوق المالية »

البلاد : ولاء بارحيم

ناقشت اللجنة المالية بمجلس الشورى في اجتماع عقدته أمس برئاسة معالي عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ صالح بن منيع الخليوي التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1439 / 1440هـ بحضور عدد من مسؤولي هيئة السوق المالية يتقدمهم وكيل الهيئة للشؤون الاستراتيجية الدكتور بندر بن أسعد السجان.

وأبدى عدد من أعضاء اللجنة مرئياتهم واستفساراتهم بشأن التقرير، حيث أجاب مسؤلوا الهيئة عن أسئلة الأعضاء التي تناولت دور هيئة سوق المال في تنظيم السوق المالية وتطويرها، وتطوير الإجراءات الكفيلة بالحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية، وجهود الهيئة في حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات غير العادلة .

وخلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات الهادفة إلى تعميق السوق المالية وتعزيز دور الهيئة.