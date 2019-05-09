عربات مجانية للمحتاجين في الحرمين الشريفين

مكة المكرمة : متابعات

قدمت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خدمة العربات المجانية لمحتاجيها، كما تشرف إدارة خدمات التنقل مباشرة على مقدمي الخدمة المدفوعة ومشغل العربات الكهربائية بالمسجد الحرام .

وتقدم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبر إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام لحجاج بيت الله والمعتمرين والزوار من كبار السن والمرضى وذوي القدرات الخاصة بتوزيع العربات مجاناً، حتى يتمكن زوار بيت الله من القيام بنسكهم بكل يسر وسهولة ويتم توزيع العربات عبر نقاط مخصصه للتوزيع بالساحات الخارجية في المسجد الحرام .

كما تقوم إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام بالإشراف المباشر على دافعي العربات الخاصة من إصدار وتجديد التصاريح ، وذلك بعد استيفاء الشروط اللازمة للحصول عليها كما تقوم بجولات ميدانية للتأكد من التزامهم بالتسعيرة المقررة وانتشارهم في المواقع المخصصة .

وخصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عربات كهربائية تقوم بخدمة ذاتية، حيث يتمكن المستفيد من الطواف والسعي في مسارات خصصت لهم وبتسعيرة ثابتة لجميع المستفيدين، كما توفر إدارة خدمات التنقل العربات الكهربائية بمقاسين، حيث يوجد مقاس بكرسي يتسع لشخص ومقاس بكرسي يتسع لشخصين ليتمكن من لا يستطيعون قيادتها بذاتهم الاستفادة من الخدمة والاستعانة بسائق خارجي .

وتعمل إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام على تنظيم ومراقبة العربات والتأكد من سيرها في مساراتها المخصصة، المعدة داخل أروقة البيت العتيق وتوجيهها في المسارات المخصصة لها بالمطاف والمسعى، ويتم أيضاً توزيع (5 فرق) ميدانية بعامة المسجد الحرام، بالتعاون مع اللجان المشكلة لمنع العربات المخالفة وغير المصرحة واتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم .

وتتابع إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام كل ما يتعلق بالعربات بنوعيها المجانية والعربات من، حيث جودها وسلامتها وصيانتها وكل ما يهدف للحفاظ على سلامة المعتمرين ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يسر .