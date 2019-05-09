ظهور مادة محظورة في عينة فهد المولد

البلاد : متابعات

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تلقيه إشعارا من اللجنة الوطنية للرقابة على المنشطات تفيد بظهور مادة محظورة في عينة لاعب الفريق الأول لكرة القدم فهد المولد.

وأوضح النادي في بيان له اليوم الخميس، أن مجلس الإدارة يعكف مع الإدارة القانونية على دراسة الخطوات القانونية التي تحفظ حقوق اللاعب والنادي.

وأشار النادي إلى أن هذا الإيضاح يأتي من منطلق الشفافية التي يتعامل بها مجلس الإدارة مع الجماهير الاتحادية الوفية، وتأكيدا على حرص المجلس على التعاون الكامل مع اللجنة لما فيه مصلحة الرياضة السعودية والنادي واللاعب.