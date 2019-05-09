النفط يستقر رغم انخفاض المخزون

البلاد : متابعات

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس حيث وازن النزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والصين ضغوط انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأمريكية.

وألقت التوترات المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم بظلالها على توقعات النمو العالمي الذي يؤثر على توقعات طلب النفط. وتضررت أسواق الأسهم العالمية.

وبحلول الساعة 1030 بتوقيت جرينتش سجلت العقود الآجلة لخام برنت 70.39 دولار للبرميل بارتفاع سنتين عن آخر تسوية لكنها مازالت تتجه صوب ثاني خسارة أسبوعية لها على التوالي. وكانت تراجعت إلى 69.57 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة.

وسجلت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 دولارا للبرميل بانخفاض 12 سنتا، لتعوض بذلك بعض خسائرها السابقة.

وأغلق غرب تكساس الوسيط مرتفعا 1.2 بالمئة أمس الأربعاء بينما صعد برنت 0.7 بالمئة.