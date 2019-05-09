المملكة تستضيف الدورة الاستثنائية لـ”الإيسيسكو”

البلاد : متابعات

تستضيف المملكة الخميس، الدورة الاستثنائية الثالثة للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو، الذي سيقام في مدينة الملك عبد اللّه الاقتصادية، في مركز ثول التابع لمحافظة جده .

وتأتي هذه الدورة بناء على الأمر السامي الكريم القاضي بالموافقة على عقد اجتماع طارئ للدول الأعضاء لتقديم مرشح المملكة الجديد لهذا المنصب .

وساهمت المملكة في العديد من الأنشطة التي تنفذها الايسيسكو، بتقديم الدعم المالي أو باستضافة بعض اللقاءات والاجتماعات الخاصة بالمنظمة، كما تساهم المملكة في الميزانية السنوية للمنظمة بمبلغ قدرة 2.465.479 ريال .

وتأتي المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة ( الإيسيسكو) واحدة من بين أهم المنظمات الإسلامية المتخصصة والعاملة تحت إطار منظمة التعاون الإسلامي حيث تعنى بميادين التربية والعلوم والثقافة والاتصال والبيئة وغيرها في البلدان الإسلامية، وتتمتع بدعم المملكة لها ضمن المنظمات الدولية التي تسعى المملكة في رؤيتها الطموحة 2030 للاستفادة منها بغية تحقيق الأهداف المرسومة لها، ومن هذا المنطلق، حرصت حكومة خادم الحرمين الشريفين على أن تستمر في قيادة هذه المنظمة لما لها من دور مهم في خدمة البلدان الإسلامية .