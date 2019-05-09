“السلة” يطلق بطولات 3×3 في مكة والمدينة والدمام والرياض

الرياض- البلاد

اكمل الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع إدارة الفعاليات بالهيئة العامة للرياضة، الاستعداد لإطلاق 4 مهرجانات لبطولات مسابقة 3×3 لكرة السلة .

إضافة إلى مسابقات ترويجية ستقام خلال شهر رمضان المبارك الحالي، وذلك في أربع مدن مختلفة، هي: مكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام والرياض، ويأتي موسم رمضان كثاني موسم من مبادرة مواسم السعودية، ضمن برنامج “جودة الحياة” والتي تهدف إلى تحويل السعودية إلى أحد أهم الوجهات السياحية، عبر فعاليات متنوعة تناسب جميع شرائح المجتمع وإبرازها كوجهة عالمية متنوعة في مجالات الرياضة والطاقة والاقتصاد والثقافة والترفيه .

وستبدأ أولى البطولات على صالة الهيئة العامة للرياضة في مكة المكرمة يومي 11،10، وفي المدينة المنورة يومي 12-13، وفي المنطقة الشرقية 15-16، وفي منطقة الرياض 18-19 من شهر رمضان المبارك.

من جهته، أوضح عضو محلس ادارة الاتحاد ورئيس للجنة 3×3 عبيد مدني أن الاتحاد السعودي لكرة السلة بالتعاون مع الهيئة للرياضة أنهى جميع الاستعدادات لتنفيذ فعاليات المهرجان، وتشكيل اللجان العاملة في البطولة للإشراف على تنفيذ الفعاليات؛ إذ يسمح لجميع الفئات الجماهير والشركات والمؤسسات والمقيمين وأندية الأحياء المشاركة في المسابقة، ويتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين ولاعب احتياط وسيتم تكليف حكام معتمدين وتطبيق قانون الاتحاد الدولي في اللعبة.

وحدد الاتحاد جوائز مالية للمركز الأول عشرة آلاف ريال، والمركز الثاني خمسة آلاف ريال، والمركز الثالث ثلاثة آلاف ريال، والمركز الرابع 2000 ريال .

موضحا أن المسابقات الترويجية تتضمن مسابقة التصويب من منتصف الملعب، ومن خارج القوس وتم تخصيص جوائز نقدية فورية.

والتسجيل للمشاركة عن طريق المكاتب الرئيسة للهيئة العامة للرياضة، أو عن طريق إيميل الاتحاد “[email protected]”