“التقاعد” تنقل بعض أسهمها إلى المحفظة الاستثمارية لشركة الاستثمارات الرائدة

البلاد : واس

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد نقل بعض الأسهم في المحفظة الاستثمارية للمؤسسة إلى المحفظة الاستثمارية لشركة الاستثمارات الرائدة بغرض إداراتها وتعظيم العوائد الاستثمارية منها بما يحقق أهداف المؤسسة وطموحاتها ويخدم المشتركين والمتقاعدين .

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم :” إن ذلك يأتي سعياً منها في إعادة إدارة استثماراتها وهيكلتها، ورفع العائد الاستثماري للأصول الاستثمارية، وانطلاقاً من دور المؤسسة في تعزيز خدماتها وتطوير قدراتها الاستثمارية وبناء القدرات المتخصصة في الاستثمار وتحسين العمليات الاستثمارية وفق إستراتيجيتها، وبناءً على المرسوم الملكي القاضي بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة الاستثمارات الرائدة (شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة العامة للتقاعد)، ورغبةً من المؤسسة في تفعيل دور شركة الاستثمارات الرائدة في القيام بأغراضها وإدارة استثمارات وأموال المؤسسة العامة للتقاعد.

وأوضحت المؤسسة أن نقل الأسهم من محفظتها الاستثمارية إلى شركة الاستثمارات الرائدة لا يعدّ بيعاً منها لأصولها للشركة وإنما هو لتمكين الشركة من ممارسة دورها في إدارة استثمارات المؤسسة وأموالها.

الجدير بالذكر أن عملية نقل الأسهم المشار إليها ستسهم في زيادة عدد الأسهم الحرة، وبالتالي تعزيز السيولة في السوق المالية وجذب المستثمرين مما يؤدي إلى دعم وتنمية السوق.