«البيئة»: بدء التسجيل في «سعودي جاب».. الأحد القادم

البلاد : ولاء بارحيم

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم (الخميس) ، عن فتح التسجيل في المرحلة الأولى للبرنامج التدريبي المتكامل المؤهل للحصول على شهادة تطبيق الممارسات الزراعية الجيدة للجنسين باسم “سعودي جاب” في كلاً من منطقة الرياض و الشرقية و المنطقة الغربية .

وذكرت الوزارة ، أن بداية التسجيل في البرنامج هو يوم الاحد القادم 7/9/1440هـ ، ونهاية التسجيل يوم الأربعاء 24/9/1440هـ .

وأوضحت الوزارة إلى أن مدة الدورة 3 اشهر، و بـ5 أيام اسبوعياً و 8 ساعات تدريب عملي ونظري يومياُ .

واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودياً أو سعودية الجنسية ، و حاصلاً على شهادة البكالوريوس في المجال الزراعي ، على الا يكون المتقدم موظفاُ أو لديه سجل تجاري ، وذكرت الوزارة ان الأفضلية للقادرين على استخدام الحاسب الالي و لديه لغة إنجليزية كذلك لمن لديه شهادة خبرة في مجال الإنتاج النباتي .

واشارت الوزارة إلى ان للبرنامج التدريبي عدت مزايا منها مكافاة مالية بعد التخرج بنجاح من البرنامج التدريبي، بالإضافة إلى التاهيل لسوق العمل و الحصول على شهادات معتمدة .