الأمير محمد بن عبدالعزيز يتفقد قوة الأفواج بالعارضة

جيزان : واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم عدداً من المواقع التابعة لقوة الأفواج بـقطاع العارضة، ناقلاً تحيات وتهاني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد – حفظهما الله – وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لمنسوبي القوة.

وشملت جولة نائب أمير المنطقة مقر سرايا المهام الميدانية بالأفواج الأمنية بالعارضة، وعدداً من المواقع التابعة للقوة، مطلعاً على الإمكانات المادية المتطورة التي وفرتها القيادة الرشيدة والطاقات البشرية المؤهلة والمدربة.

واستمع إلى شرح مفصل من قائد قوة الأفواج المقدم محمد بن فارس الزهراني عن المهام والواجبات التي يقوم بها منسوبو القوة لحماية حدود الوطن بالتعاون مع مختلف القطاعات العسكرية الأخرى.

وأعرب نائب أمير منطقة جازان عن سعادته بالزيارة ولقاء منسوبي قوة الأفواج الذين يؤدون واجبهم الوطني خدمة للدين ثم الملك والوطن.

من جانبهم عبر قادة ومنسوبو قوة الأفواج بالمواقع التي شملتها الزيارة عن سعادتهم بزيارة نائب أمير منطقة جازان، رافعين الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة على ما توليه من رعاية واهتمام بجميع منسوبي القوات العسكرية.

حضر الجولة وكيل إمارة جازان للشؤون الأمنية رياض بن محمد الشيخ والمدير العام لمكتب سمو نائب أمير المنطقة سليمان بن سعيد أبو ملحة.