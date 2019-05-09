الأخضر الشاب يخسر ودية كولومبيا ويواجه المكسيك السبت

جدة- البلاد

خسر المنتخب الوطني تحت 20 عامًا من نظيره منتخب كولومبيا بنتيجة 3-0 في المباراة التجريبية التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء على ملعب أوبرايش بمدينة كابفنبيرغ النمساوية، ضمن معسكر “الأخضر” الشاب في مدينة “باد فالترسدورف”، وذلك في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لكأس العالم تحت 20 عامًا 2019 في بولندا. دخل المدير الفني للمنتخب خالد العطوي المباراة بقائمة مكونة من: نواف الغامدي في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، ومحمد الشنقيطي، ونايف الماس، ومحمد الناصر، ومنصور البيشي، وحامد الغامدي، محمد منصور ملي، وعبدالمحسن القحطاني، وسالم السليم، وصافي الزقرتي.

من جهة أخرى، منح الجهاز الفني للمنتخب الوطني اللاعبين راحةً عن التدريبات اليوم الخميس، على أن تستأنف التدريبات غدا الجمعة استعدادًا لمواجهة منتخب المكسيك مساء السبت ضمن معسكر “الأخضر” الإعدادي للمونديال. يُذكر أن المنتخب الوطني تحت 20 عامًا دشّن مراحل إعداده لكأس العالم بمعسكر في الدمام خلال شهر يناير الماضي، خاض خلاله مباراتين تجريبيتين أمام ضيفه منتخب السنغال، أعقب ذلك المرحلة الثانية والتي جاءت بين مدينتي الرياض ومرسية الإسبانية على التوالي خلال النصف الأخير من شهر مارس الماضي، والتقى فيها “الأخضر” بمنتخبي الأوروغواي والأرجنتين، في حين جاءت المرحلة الثالثة خلال شهر أبريل في مدينة أبها، واستضاف فيها المنتخب الوطني نظيره منتخب جنوب أفريقيا في مباراتين تجريبيتين.