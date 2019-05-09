أفضل تتبيلة للدجاج المشوى برمضان

خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكم أفضل تتبيلة للدجاج المشوى على الفحم أو بالفرن

المقادير اللازمة للتبيل

دجاجة كاملة

نصف كوب من الروب أو الزبادى

ملعقة صغيرة من الزعتر المجفف أو الطازج

حبة من البصل كبيرة الحجم

حبة من الفلفل الأخضر الحار

حبة من الطماطم

ملعقة كبيرة من عسل النحل الأبيض أو السكر الأبيض

ربع كوب من الخل الأبيض

ملعقة صغيرة من إكليل الجبل أو الروزمارى الطازج أو المجفف

ملعقة كبيرة من الكزبرة الجافة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ربع كوب من زيت الزيتون أو الزيت النباتى

ربع ملعقة صغيرة من الهيل أو الحبهان الناعم

ربع ملعقة صغيرة من القرفة أو الدارسين الناعمة

ربع ملعقة صغيرة من المسمار أو القرنفل الناعم

ملعقة صغيرة من الكركم أو الكارى

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل إسود كمية بحسب الرغبة

طريقة العمل

نقوم أولاً بفتح الدجاجة من الظهر حتى تصبح كالفراشة

نحضر الخلاط

نضع به جميع المكونات الأخرى

ثم تخفق جيداً حتى نحصل على عصير ناعم منها

يضاف الخليط للدجاجة

تترك لتنقع ليلة أو إثنين حتى تتشرب من التتبيلة تماماً

ثم تشوى على الفحم

أو بالفرن بحسب الرغبة

وتقدم ساخنة

ملاحظات نيفين

شواء دجاجة على الفحم يتطلب شراء دجاجة بوزن 1.20 كيلو جرام

شواء دجاجة فى الفرن يتطلب شراء دجاجة بوزن 1.50 كيلو جرام

يفضل ترك الدجاج منقوع يوم أو إثنين شرط أن لا تزيد مدة النقع عن يومان

يمكن ترك الدجاج متبل من 6-12 ساعة فى حال عدم التمكن من نقعه يوم أو إثنان

الروب أو الزبادى يساعد على إعطاء اللحم ملمس طرى ولذيذ

زيت الزيتون يساعد على إعطاء الدجاجة اللون الذهبى

العسل أو السكر يوازى طعم الملح بالدجاج ولا يؤثر على الطعم إطلاقاً

عند شواء الدجاجة بالفرن يضاف لها القليل من الماء

إكليل الجبل أو الروزماى من العناصر الهامة جداً الواجب وضعها أثناء الشوى بجميع أنواعه