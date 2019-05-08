مجلس الأعمال السعودي- البريطاني يستعرض تطور التعاون في مشاريع رؤية 2030

البلاد : واس

عقد مجلس الأعمال السعودي – البريطاني اجتماعاته نصف السنوية مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن وذلك بمشاركة أكثر من 60 شركة من الجانبين، وبحضور القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى المملكة المتحدة سعود بن ناصر الحمدان، والرئيس التنفيذي الأمين العام لغرفة التجارة العربية البريطانية بندر رضا.

ورأس الجانب السعودي في اجتماع مجلس الأعمال المهندس ناصر المطوع، ورأس الجانب البريطاني البارونة سايمونز .

وبيٌن المهندس ناصر المطوع في تصريحه لوكالة الأنباء السعودية أن الوفد السعودي حظي بترحيب كبير من الجانب البريطاني، وبدعم قوي من هيئة التجارة الخارجية البريطانية، واهتمام من الشركات البريطانية التي أبدت استعدادها للعمل في المملكة العربية السعودية لثقتها الكبيرة في الاقتصاد السعودي.

وشملت مباحثات الطرفين دمج فرق العمل المشكلة بموجب البيان المشترك الذي صدر أثناء زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى بريطانيا في مارس 2018 في مجلس الأعمال المشترك وسبل دعم هيئة التجارة البريطانية للمجلس.

وراجع الاجتماع نتائج البرامج والفعاليات التي تمت خلال الخمسة أعوام الماضية، والاتفاق على متابعتها. وقدٌم الجانب السعودي عرضاً عن التطورات المتواصلة في مختلف المجالات التي تتم في المملكة منذ إعلان رؤية 2030 ، كما قدٌم الجانب البريطاني عرضاً عن أخر تطورات مسألة خروج بريطانيا من مجموعة الاتحاد الأوروبي ( بريكست).

واستعرض الاجتماع تطور التعاون بين المملكتين في مشاريع رؤية 2030 وذلك على ضوء ما تم التوقيع عليه الطرفين من اتفاقيات.

واتفق الجانبان على أفضل الطرق لقيام مجلس الأعمال بمساندة فرق القطاع الخاص (PSG) و تحقيق الأهداف التي حددت في البيان المشترك الذي صدر بين حكومتي البلدين أثناء زيارة سمو ولي العهد إلى لندن في مارس 2018 .

واستعرض الطرفان في اجتماعاتهما نتائج أخر الفعاليات التي تبناها المجلس، ومنها ندوة الطاقة المتجددة التي أْقيمت في الرياض، وندوة مشاريع الترفيه التي أْقيمت في لندن.

واتفق المجتمعون على المشاريع والفعاليات التي سوف يتبناها المجلس خلال النصف الثاني من عام 2019.

وشارك في الاجتماعات أعضاء اللجنة التنفيذية المهندس هاشم العوضي، و الدكتور عبدالعزيز جزار، وابراهيم العجاجي، ومنصور الحربي، والدكتور عماد الذكير، و عبدالكريم يعقوب، وندى الشنيفي، ومدير مكتب أرامكو في لندن حسان كمال، كما حضر الاجتماعات مسؤول القسم الإقتصادي خالد الغفيص، والقائم بأعمال الملحق التجاري محمد الدبيان.

وشارك من الجانب البريطاني أكثر من 40 شركة و حضر اللورد كاكار (عضو البرلمان سابقاً) ممثل بريطانيا في المجال الصحي، واللورد باركر (وزير الطاقة سابقاً) ممثل بريطانيا في مجال الطاقة المتجددة، و ممثل الحكومة البريطانية في قطاع التخصيص غريمستون، ورئيسة هيئة العقار البريطانية ممثلة بريطانيا في مجال التطوير العقاري ميلاني ليش، وممثلة بريطانيا في القطاع المالي كاثرين ماك غيناس، كما شارك ثلاثة من المسؤولين في هيئة التجارة الخارجية، والسفارة البريطانية في الرياض، وممثلون عن مركز لندن المالي.