جوجل تختبر إضافة روابط لشراء المنتجات أسفل مقاطع يوتيوب

القاهرة – محمد عمر

سعي جوجل للمنافسة في سوق التجارة الإلكترونية لا يتوقف، وهذه المرة كان مع حل جديد توفره الشركة باستخدام منصة يوتيوب، حيث ستبدأ بعرض روابط لمنتجات أسفل مقاطع الفيديو ومن ثم عند النقر عليها يتم تحويل المستخدم إلى منصة الشراء. وتمتلك جوجل منصة Google Express التي توفر المنتجات من متاجر مختلفة ويمكن للمستخدم الشراء عن طريقها بشكل أسهل من خلال الدفع مباشرة عبر بياناته على حساب جوجل ،

لكن الشركة ستعيد تسمية العلامة التجارية للمنصة باسم Google Shopping. وبحسب موقع The information، فقد قامت الشركة بإضافة المزيد من المتاجر والباعة إلى منصة البيع لتوفير المزيد من الخيارات للجمهور، كما ستستخدم يوتيوب لجذب المزيد من الانتباه إلى منصتها بجانب الميزة السابقة التي طرحتها وتسمح بظهور صور منتجات في خدمة البحث يمكن من خلال شراء المنتجات في الصور بشكل مباشر. وبدون شك، فإن الروابط التي ستظهر أسفل مقاطع الفيديو ستكون مبينة على سلوك المستخدم الإعلاني واهتماماته بشكل شبيه لما يحصل في الإعلانات.