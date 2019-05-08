بدء القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية فهد الأمنية

البلاد : متابعات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول لحملة شهادة البكالوريوس للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين رقم (49) بكلية الملك فهد الأمنية للعمل بعد التخرج في إحدى القطاعات الأمنية .

وذكرت الإدارة أنه سيتم فتح باب التسجيل للمتقدمين للقيام بإدخال طلب الالتحاق الأولي من خلال منصة أبشر توظيف اعتباراً من يوم الأحد الموافق 7/9/1440 هـ الساعة 11 صباحاً وسيقفل التسجيل يوم الخميس الموافق 11/9/1440هـ الساعة 11 صباحاً، علماً بأنه لن يُقبل أي طلب التحاق إلا من خلال منصة أبشر توظيف على الرابط www.jobs.sa .

وقالت أنه بالنسبة لخريجي التخصصات الطبية الحاصلين على شهادة الامتياز فإن سنة التخرج تُحتسب من تاريخ حصولهم على شهادة الامتياز في حال كانت ضمن متطلبات التخرج.

وأضافت سيتم لاحقاً الإعلان عن أسماء المقبولين مبدئياً على منصة أبشر توظيف.

واشترطت أن تُعبأ الحقول بمنتهى الدقة ولن يُنظر في أي طلب غير مستوفي للشروط ، وعلى الطالب الحرص على اختيار التخصص الدقيق من قوائم التخصصات المعلنة عبر منصة أبشر توظيف مع مراعاة اختلاف مسميات التخصص من جامعة إلى جامعة أخرى.