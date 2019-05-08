الهلال يزيل صورة ” زوران ” من محيط الرعب

الرياض- هاني البشر

أزالت إدارة نادي الهلال صورة المدرب السابق الكرواتي زوران ماميتش من اللوحات التي تتواجد داخل ملعب جامعة الملك سعود ” محيط الرعب “

ووضعت صورة للمدرب الجديد البرازيلي بريكليس شاموسكا؛ حيث كانت صورة المدرب السابق متواجدة في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة والعشرين بين فريقي الهلال والتعاون من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والتي كسبها الأخير بثنائية دون رد رغم تواجد المدرب الجديد شاموسكا لتتدارك بعد ذلك إدارة الهلال وتطلب من مجلس الجمهور إزالة صورة زوران من لقاء العين الإماراتي في دوري البطال أسيا.

وبدت صورة المدرب شاموسكا مختلفة عن بقية الصور فظهرت بدون برواز أبيض كبقية الصور، وأتت الصورة بالعرض، بعكس الصور الأخرى الطولية .