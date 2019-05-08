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الملك سلمان والرئيس الصيني يستعرضان هاتفيًا العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time3 / رمضان / 1440 هـ       8 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالا هاتفيا اليوم بفخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية السعودية الصينية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، إلى جانب استعراض تطورات الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحة الدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
ونوه خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بفاعلية التنسيق السعودي الصيني على المستوى الاقتصادي مما يجسد العلاقة الاستراتيجية المتينة بين البلدين.

من جهته، أشار الرئيس الصيني إلى تطور علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بشكل مستمر، والتنسيق الدائم حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص بلاده لبذل المزيد من الجهود المشتركة مع المملكة لفتح آفاق جديدة للصداقة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرا إلى تطلع الصين للمشاركة في القمة المهمة لمجموعة العشرين في العام 2020 والتي تستضيفها المملكة.

ابراهيم عبد الغفار

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