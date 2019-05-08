الاتحاد والنصر يلحقان بالهلال إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

جدة- محمود العوضي

تمكن فريق الاتحاد من ضمان التأهل إلى دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه على مضيفه الريان القطري في الجولة الخامسة من دور المجموعات.

ثنائية المخضرم ناصر الشمراني، والمتألق البرازيلي رومارينيو، منحا الفريق بطاقة العبور إلى دور الـ16، بتسجيلهما هدفي اللقاء، ليضمن الاتحاد النأهل رسميا؛ بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخيرة بدور المجموعات.

ولحق الاتحاد بمواطنه الهلال، الذي تغلب على العين الإماراتي بنفس النتيجة مساء الإثنين، وضمن صدارة المجموعة الثالثة.

فوز الاتحاد رفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن الوحدة الإماراتي، قبل المباراة المرتقبة بينهما بالجولة الأخيرة بجدة، والتي ستحدد هوية المتصدر، والوصيف.

من جهة أخرى، ضمن فريق النصر التأهل إلى الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، بعد فوزه الكبير على ضيفه الوصل الإماراتي، في خامس مباريات دور المجموعات.

سجل ثلاثية فريق النصر كل من عبدالعزيز الجبرين وجوليانو وعبدالله آل سالم، بينما جاء هدف الوصل الوحيد عن طريق اللاعب خليل خميس.

الفوز رفع رصيد النصر إلى تسع نقاط من 3 انتصارات وخسارتين، بينما تجمد رصيد الوصل عند 3 نقاط بالمركز الأخير.

ويحل النصر وصيفا في ترتيب المجموعة الأولى بفارق نقطتين فقط عن ذوب آهن الإيراني، قبل المباراة المرتقبة بينهما بعد أسبوعين، لحسم هوية المتصدر والوصيف.

وكان ذوب أهن قد تعادل 2/2 مع الزوراء العراقي.