استقالة وزراء الحكومة الأردنية تمهيداً لإجراء تعديل وزاري

البلاد : وكالات

قدم وزراء الحكومة الأردنية استقالاتهم إلى رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأربعاء، تمهيدا لتعديل حكومي مرتقب، حسبما أفاد مصدر رسمي.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (بترا) أن”الوزراء يقدمون استقالاتهم تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على حكومة (عمر) الرزاز”.

وأوضحت أن “رئيس الوزراء طلب الأربعاء من فريقه الوزاري تقديم استقالاتهم تمهيدا لاجراء تعديل وزاري على حكومته في الايام المقبلة”.

ونقلت الوكالة عن الرزاز تأكيده أن “التعديل يأتي استحقاقا لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها”.