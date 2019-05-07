المحليات

بدر بن سلطان يستقبل أبطال نادي مكة لذوي الاحتياجات الخاصة

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time2 / رمضان / 1440 هـ       7 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان نائب أمير منطقة مكة المكرمة في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم، أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمناسبة تحقيقهم العديد من البطولات.

وهنأ سموه الفائزين نظير ما حققوه من إنجازات متمنياً لهم التوفيق.

من جهتهم عبّر اللاعبون عن شكرهم للأمير بدر بن سلطان مؤكدين أن كلماته ستكون حافزاً لهم بعون الله لتحقيق المزيد من البطولات.

وحقق أبطال نادي مكة المكرمة لذوي الاحتياجات الخاصة بطولة ألعاب القوى وبطولة غرب أسيا لكرة الطائرة والبوتشيا وبطولة النخبة والدوري لكرة الطائرة كذلك بطولة العالم لألعاب القوى.

ابراهيم عبد الغفار

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