الاتحاد الآسيوي يدعو لتقديم عطاءات إلغاء احتكار “بي إن” في السعودية

البلاد : متابعات

في خطوة جديدة نحو إنهاء احتكار قنوات بي ان القطرية للمنافسات الآسيوية، أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم (AFC) أمس دعوة لتقديم عطاءات (ITT) لحزمة الحقوق الإعلامية لكرة القدم لفترة 2021-2024 في المملكة العربية السعودية.

وتشمل الدعوة لتقديم العطاءات، الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخب الوطني والأندية، بما في ذلك أبرز أحداث المنتخب في كأس آسيا AFC والتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وتشمل أيضًا حقوق مسابقات الأندية – دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي – حيث تتنافس أقوى الأندية وأفضلها من جميع أنحاء القارة، وليس الأندية السعودية فحسب.

كما تشتمل دعوة تقديم العطاءات أيضًا على بطولات الاتحاد الآسيوي الكبرى الأخرى ذات الشعبية الكبيرة مثل كأس آسيا للسيدات 2022 وكأس العالم في الفئات السنية للرجال والسيدات ومسابقات كرة الصالات.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد أعلن في مارس الماضي تلقيه خطابا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يفيد بإلغاء احتكار قنوات بي إن سبورتس (beIN SPORTS) لمباريات ومسابقات القارة الآسيوية في المملكة.، حيث تم حينها بث المباريات مجاناً على منصات أخرى بخلاف القناة المحتكرة للبطولات سابقاً.

ووفقا لبيان الاتحاد الآسيوي فإنه يلتزم بإدارة عملية المبيعات وفقًا للقيمة الأساسية المُتمثلة في النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة المبنية على أسس الاحتراف والقيادة القوية.

وبحسب الاتحاد الآسيوي فسيبدأ عملية استقبال العطاءات اعتبارًا من التاسع من شهر مايو لعام 2019م، لبيع الحقوق التجارية والخدمات المتعلقة بمسابقات الاتحاد الآسيوي لدورة الحقوق التالية لمنافسات المنتخبات والأندية في كرة القدم للأعوام 2021-2024م. وستكون عملية العطاءات متاحة لمحطات البث والشركات الإعلامية التي لديها القدرة على تشفير أو حظر جغرافي أو تقييد استقبال بثها إلى المملكة العربية السعودية، كما تمتلك القدرة والتراخيص ذات الصلة لتوفير خدمات الإنتاج البث من الدرجة الأولى والعمل بجميع المهمات التي تنوط ببطولة معينة وبث المواد التلفزيونية الدولية لجميع مباريات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم التي تجري في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الخطوة الجديدة لإلغاء احتكار بث بي ان بعد ما اطلع عليه الاتحاد السعودي لكرة القدم من مخاطبات وأسباب قانونية تضمنت عدم قانونية بث beIN SPORTS في المملكة للمخالفات القانونية والنظامية الجسيمة، التي ارتكبتها وعدم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة للوفاء بالتزاماتها تجاه نقل مسابقات الاتحاد الآسيوي للمتابعين والمشاهدين في المملكة.