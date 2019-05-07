افتتاح منتدى GAISF الرياضي بأستراليا

الرياض- البلاد

شهدت مدينة جولد كوست الاسترالية اليوم الافتتاح الرسمي للمنتدى الرياضي الذي تنظمه منظمة GAISF، بحضور حاكمة ولاية كوينز لاند ورئيس اللجنة الأولمبية الدولية الدكتور توماس باخ وعضو اللجنة الأولمبية العربية السعودية سمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود، ومشاركة عدد كبير من المنظمات الرياضية الدولية.

وتم خلال الحفل إلقاء العديد من الكلمات بهذه المناسبة بالإضافة إلى عديد من الفقرات الشعبية والفنية.

من جهة أخرى، أقيم اليوم مؤتمر “الاتحاد خلال الرياضة” الذي تنظمه منظمة GAISF الدولية المنعقد من الخامس وحتى العاشر من الشهر الحالي.

وتحدث خلال المؤتمر العديد من الشخصيات الرياضية في مقدمتها رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الدكتور توماس باخ والأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون ووزيرة الرياضة والسياحة في ولاية كوينز لاند كيت جونز، بالإضافة لحديث رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الأمير فيصل بن الحسين.

>وتستمر فعاليات هذا المؤتمر على مدى ٥ أيام، يتم خلالها تبادل الخبرات والاستفادة من توطيد العلاقات الدولية الرياضية بين الدول المشاركة.