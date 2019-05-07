إزالة 5 مصانع عشوائية لتدوير البلاستيك وتكرير الزيوت بجدة

جدة : البلاد

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارة مراقبة أنشطة إعادة التدوير بالإدارة العامة للرقابة البيئية بمشاركة بلدية أبرق الرغامة الفرعية أمس, أربعة مصانع عشوائية تمارس نشاط تدوير البلاستيك ، ومصنعاً لإعادة تكرير الزيوت المستعملة من قِبل عمالة مخالفة بمنطقة وادي مريخ شرق المحافظة.

وصادرت الأمانة خلال المداهمة 6 مكائن لفرم البلاستيك ، و 5 موازين حديدية وهناقر واسطوانات غاز وهيدروجين ، حيث تعمل هذه المواقع على ممارسة أنشطة صناعية بطرق غير نظامية ما يتسبب في آثار صحية وبيئية جراء تلك العمليات العشوائية في مواقع مخالفة.

وتأتي الإزالة استكمالاً لجهود الأمانة في تعقب مصادر التلوث البيئي داخل الأحياء السكنية وفي المناطق الطرفية والعمل على نقل مثل هذه الأنشطة إلى المدن الصناعية بعد استيفائها للاشتراطات البلدية والبيئية وأخذ الموافقات من جهات الاختصاص.