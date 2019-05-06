محكمة بحرينية تؤيد إعدام شخصين وسجن عشرات آخرين بتهم إرهاب

البلاد : وكالات

أيدت محكمة التمييز في البحرين، الإثنين، حكما بالإعدام بحق شخصين وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة بحق عشرات آخرين أدينوا بعدة تهم بينها تشكيل “جماعة إرهابية”.

وقالت النيابة العامة في بيان، إن المحكمة أيدت أيضا إسقاط الجنسية عن 47 شخصا، وأحكاما بالسجن المؤبد بحق 19 مدانا، والسجن لفترات تتراوح بين 5 و15 عاما لـ37 آخرين.

والتهم التي قامت عليها القضية تتضمن “تشكيل جماعة إرهابية، والتدرب على استعمال الأسلحة، والقتل والشروع بقتل أفراد الشرطة عمداً تنفيذاً لأغراض إرهابية واستيراد وحيازة واستعمال المتفجرات”، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء البحرينية.

وذكرت النيابة البحرينية أنه تم تأسيس هذه “الجماعة الإرهابية” والانضمام إليها “في إيران والعراق”.

وفي قضية منفصلة، أيدت المحكمة أحكاما بالسجن لفترات طويلة على 19 شخصا اتهموا بالتجسس لصالح إيران والتآمر.

وأكد بيان النيابة أن المحكمة أيدت أحكاما بالسجن المؤبد بحق 8 متهمين، والسجن 15 عاما بحق 9 أشخاص، والسجن 10 سنوات لشخصين آخرين، بالإضافة إلى إسقاط الجنسية عن 15 منهم.

وبحسب البيان فإن المتهمين دينوا بتسريب معلومات إلى مليشيا الحرس الثوري الإيراني وقيادات من مليشيا حزب الله اللبناني و”تلقي الدعم المالي والفني” من هذين الطرفين.