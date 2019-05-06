استمرار تراجع الاقتصاد التركي

عواصم – وكالات

يواصل الاقتصاد التركي تراجعه فيما تتزايد معدلات التضخم وانهيارات العملة المحلية ، وأكد خبراء وشركات استثمار أن معدل التضخم سيشهد ارتفاعا قياسيا بنهاية 2019، محذرين من أن المرحلة المقبلة صعبة للغاية، خاصة أن الأسعار وصلت لمستوى 30-31% خلال الربع الأول من العام الجاري ، وطفت أزمة الحبوب التي انعكست بارتفاع أسعار المخبوزات بنحو 20% ،

ونقلت “بلومبيرغ” عن خبير اقتصادي في “دويتشه بنك” قوله: ” نتوقع المزيد من صعود التضخم مدفوعا بتنامي أسعار المواد الغذائية، وهو ما قد يؤخر قضية تخفيضات أسعار الفائدة”، مضيفا: “بمقدور التضخم السريع أن يؤثر سلبا على سلوك التسعير وتشكيل توقعات المستهلكين”.

وسجلت الليرة التركية الشهر الماضي أسوأ أداء على مستوى العملات بالعالم، إذ فقدت ما يربو على 6.6 % من قيمتها مقابل الدولار.

من جهة ثانية قررت الحكومة الأوكرانية إعادة شحنات كبيرة من الطماطم التركية لاحتوائها على مواد مضرة بالصحة، بحسب بيانات رسمية أوكرانية ، وهو المنع الثاني بعد قرار وكالة الرقابة الزراعية الروسية بعدم دخول نحو 60 طنا من الطماطم الواردة من تركيا للأسباب ذاتها.

ويعاني قطاع الزراعة في تركيا من انهيار شامل مما أدى إلى زيادات باهظة في أسعار الخضراوات.