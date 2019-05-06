اختيار ناغي رئيسا لمجلس الغرفة التجارية بجدة و الحربي والعتيبي نائبين والسريع ممثلا

جدة – البلاد

التأم أمس (الأحد) مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة في دورته الثانية والعشرين للفترة 1440 – 1444هـ اجتماعه الأول بعد اعتماد أسماء المرشحين الفائزين في الانتخابات واكمال نصاب المجلس بتعيين ستة أعضاء بقرار وزاري.

وشهد الاجتماع الذي عقد بمقر الغرفة بجدة انتخاب محمد بن يوسف محمد ناغي رئيسا لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة للدورة الجديدة، إذ تم خلال الاجتماع اختيار فايز بن عبدالله الحربي، نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة خلف بن هوصان العتيبي نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة ، وصالح بن ناصر السريع ممثل لغرفة جدة في مجلس الغرف السعودية.

وقدم عرضاً موجزاً لأهم الأهداف الإستراتيجية للدورة رقم 22 وما أنجز منها، والمرتكزات التي تعمل الغرفة على أساسها وأهم الملفات المطلوب متابعتها بمعرفة مجلس الإدارة.

وأكد المجلس الرقي بأعرق الغرف الخليجية وأول غرفة سعودية والعزم على مواصلة الإنجازات التي حققتها على مدى السنوات الأربع الماضية، معلناً تجديد الثقة في الأمين العام حسن بن إبراهيم دحلان، وسوف يتولى كل شخص من الأعضاء ملف ومهام خلال السنوات الأربع المقبلة، وتشكيل لجنة ستبدأ عملها ابتداءً من اليوم لجمع كل البرامج الانتخابية التي قدّمها المرشحون لغرفة جدة، سواءً من دخلوا مجلس الإدارة أو من لم يحالفهم الحظ؛ من أجل بلورتها إلى أهداف ومقترحات يجري تطبيقها.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي، إن الاجتماع جرى في أجواء ودية رائعة، وسوف تؤخذ الآراء الجيدة التي قدّمها الأعضاء الذين دخلوا مجلس الإدارة أو من لم يحالفهم الحظ موضع الاهتمام، والعمل على تنفيذها؛ لأن هدف الجميع هو خدمة الوطن، وإن غرفة جدة تخدم أكثر من 100 ألف منتسب، مشيراً إلى أن اللجنة المشكّلة ستوالي متابعة تنفيذ الخطط التي وضعت أو اقتراح أي تعديلات.

وأضاف أن أعضاء مجلس الإدارة سيعملون على خدمة مجتمع الأعمال، والإسهام في رفعة الوطن وتحقيق غاياته العليا، موجهاً شكره لأعضاء المجلس في الدورة السابقة.

وثمّن الجهود الكبيرة التي بذلوها من أجل خدمة وتطوير مجتمع الأعمال، مبرزاً دور وزارة التجارة والاستثمار والجهود التي بذلتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، ودعم الوزارة لبيت أصحاب الأعمال بجدة والقطاع الخاص على مدار الفترة الماضية.

ويدخل المجلس لأول مرة 16 عضواً من أصل 18، منهم الـ 6 المعينين من وزير التجارة، والفائزين الـ 6 من فئة التجار، إضافة لـ 4 فائزين من فئة الصناع، فيما سيواصل العضوان الحاليان لمجلس الإدارة «فايز الحربي، خلف العتيبي» في الدورة القادمة، بعد فوزهما في الانتخابات عن فئة الصناع.

وكان وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قد اصدر قرارا بتعيين كل من: أحمد بن سجدي العطاوي العتيبي، رائد بن ابراهيم سليمان المديهم، صالح بن ناصر عبدالعزيز السريع، محمد بن يوسف محمد ناغي، دينا بنت حسن سالم النهدي وسارة بنت عايد محمد العايد، وذلك وفقاً لنظام الغرف التجارية ولائحته التنفيذية كأعضاء بمجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بجدة للدورة القادمة.

وأقر الوزير تشكيل مجلس إدارة غرفة جدة للدورة القادمة بالمعينين الستة، إضافة إلى من فازوا بالعضوية عن طريق الانتخابات وعددهم 12 عضواً، ليصبح العدد 18 عضواً هم: عمر رابح السلمي “1465 صوتاً”، وعبدالله بن رده الحارثي “1252 صوتاً”، وعبدالله بن معيلي السهلي “1007 أصوات”، وماجد بن مخضور الصحفي “845 صوتاً”، علاء بن يوسف باشنفر “764”، وعبدالله بن فهد السلمي “603 أصوات”، فيما ضمّت قائمة فئة الصناع: خلف بن هوصان العتيبي “1567 صوتاً”، ونايف بن عبدالمحسن الراجحي “1268 صوتاً”، وإبراهيم بن محمد بترجي “1155 صوتاً”، وفايز بن عبدالله الحربي “1073 صوتاً”، وماجد بن سالم الحربي “1023 صوتاً”، وأسامة بن زكريا جمجوم “979 صوتاً”.

وأكد الوزير “القصبي” أن مدة العضوية لهذا المجلس أربع سنوات تبدأ بتاريخ 28/8/1440هـ. وبموجب القرار باشر المجلس مهمات عمله أمس مفتتحا دورته الجديدة .