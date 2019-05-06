أمانة جدة تُغلق 52 محلاً وترصد 1700 مخالفة

جدة : واس

أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في إدارتي الأسواق والمتابعة الميدانية بوكالة الخدمات ، بالتنسيق مع فرق الرقابة في البلديات الفرعية 52 موقعاً مخالفاً, وذلك خلال جولاتها التفتيشية في شهر شعبان التي بلغت 838 زيارة ميدانية ، وشملت دعم جهود البلديات وحملة مكافحة التبغ والتفتيش على معامل الأغذية والرقابة على المراكز التجارية والمطاعم الشعبية.

ويأتي ذلك في إطار جهود الأمانة لرفع جودة المنتجات الغذائية والمواد التسويقية المختلفة ، إضافة لدعم وتطوير آليات وإجراءات الرقابة البلدية وتأكيد تفعيل جميع اللوائح والاشتراطات.

ورصدت الأمانة أثناء الجولات الرقابية 1702 مخالفة جرى رصدها في نطاق 19 بلدية فرعية ، وتنوعت المخالفات ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة ، إضافة لتدني مستوى النظافة العامة ووجود حشرات أو قوارض ، وسوء النقل والتعبئة والتخزين وعدم الالتزام بالزي الموحد ، والعمل بدون رخصة نظامية أو عدم تجديدها ، كما شملت الملاحظات مخالفة اشتراطات المباني والتجهيزات وغير ذلك.

وشملت جهود الأمانة تفعيل خطة الرقابة الصحية والغذائية لشهر رمضان المبارك ، حيث نفذت إدارة الأسواق حملة على المراكز التجارية الكبرى ، وجرى تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على المنشآت المخالفة ، كما شاركت الأمانة مع فريق اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ بمنافذ البيع في محافظة جدة ، وصادرت وأتلفت كميات من التبغ وطبقت الأنظمة واللوائح على المخالفين.