300 فانوس تزين شوارع سكاكا

البلاد ــ سكاكا

أنهت أمانة منطقة الجوف تركيب 300 فانوس في الميادين العامة وشوارع مدينة سكاكا احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك, ذلك ضمن جهود أمانة الجوف في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة .

وتأتي الفوانيس بأحجام كبيرة مرسوم عليها شعار الأمانة في الميادين العامة بمدينة سكاكا بشكل لافت ومميز , زينتها بالألوان والإضاءة المختلفة , تم تركيبها في الحدائق والمنتزهات احتفالا بقدوم الشهر الكريم .

كما قامت أمانة المنطقة بصيانة الإنارة حول جوامع المدينة ومساجدها التي تستعد لاستقبال جموع المصلين في الشهر المبارك , ونظافة الميادين والمواقف حولها , بالإضافة إلى القيام بجولات مكثفة ورقابية للوقوف على جاهزية الأسواق والمواد الغذائية وسلامتها قبل وصولها للمتسوقين وللصائمين .