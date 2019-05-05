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هندي يقتحم غينيس بـ 28 أصبعا

كتبه صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1440 هـ       5 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

نيو دلهي ــ وكالات

اقتحم رجل هندي يدعى ديفيندرا سوثار موسوعة غينيس للأرقام القياسية، حاملا الرقم القياسي لأكبر عدد من الأصابع بـ 28 أصبعا.
ووفقاً لصحيفة “الدايلي ميل” فإن سوثار يمتلك أصبعين إضافيين في اليد الواحدة والقدم الواحدة، مما يسبب له متاعب أحيانا أثناء عمله بمهنة النجارة.

وقال سوثار إنه يشعر بالإحباط أثناء عمله، بسبب حرصه الدائم على عدم تعرض أي من أصابعه للقطع، خاصة أثناء عمله بالمنشار والمطرقة، كما أن الأمر يكلفه دائما عناء البحث عن أحذية مناسبة.

وتجدر الإشارة إلى أن واحدا من كل 700 إلى 1000 مولود معرض لخطر زيادة عدد الأصابع وفقا لما تشير إليه الإحصائيات العالمية .

صحيفة البلاد

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