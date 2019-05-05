مصدر لـ” البلاد” : أم أبناء مشجع الأهلي( الفقيد) منزعجة .. والفلوس في خزينة النادي

جدة – بدر النهدي

أوضح مصدر مسؤول في النادي الأهلي لصحيفة” البلاد” عن تفاصيل معوقات تسليم دخل إحدى مباريات الأهلي هذا الموسم لأسرة أحد مشجعي النادي، ويدعى محي الدين أمين باز، يرحمه الله ، والذي وافته المنية بعد أحد لقاءات الفريق الأول بالنادي الأهلي هذا الموسم، والتي جمعته مع الوحدة على ملعب”الجوهرة المشعة”، وذلك في دور الـ16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين

ونفى المصدر ما يُتداول أن إدارة النادي الاهلي لم تُسلم أسرة الفقيد مبلغ دخل اللقاء؛ بحجة عدم توفر المال الكافي- كما أشيع مؤخراً-

قائلاً: إن كل ما يثار في الوقت الراهن، ماهو إلا شائعات وتأجيج للشارع الرياضي في أمور عارية عن الصحة

وأكد لــ” البلاد، أن دخل مباراة الأهلي والوحدة الذي خصص لعائلة الفقيد الباز، محفوظ في خزينة النادي؛ حتى يتسنى تسليم الدخل لذوي الفقيد بالشكل الصحيح والسليم

موضحاً أن المعوقات كانت بسبب خلاف بين الورثة على شخصية محددة تستلم مبلغ دخل المباراة ، موضحا أن ما حصل للنادي الأهلي، حدث لنادي الهلال في آلية التسليم، لدخل إحدى المباريات الدورية هذا الموسم لذوي ذات الفقيد، وأيضاً واجه الهلال نفس الصعوبة، التي واجهها الأهلي، وهي خلاف الورثة وتحديد شخص من قبلهم لاستلام المبلغ قبل أن تحول المعاملة وطريقة التسليم للجهات الشرعية المختصة، التي حددت قبل بضعة أيام فقط الآلية وطريقة التسليم

وذكر المصدر أن الأهلي ليس جهة تشريعية، وإنما كان يتبع الطرق النظامية لحفظ حقوق جميع الورثة .

من جانبه، أكد المصدر أن والدة أبناء الفقيد تواصلت مع إدارة النادي، وأبدت انزعاجها، من نشر صور أبنائها الأيتام في وسائل التواصل الاجتماعي

وأكدت أنها طلبت من المغرد عدم نشر صور أبنائها نهائيا؛ لما في ذلك من آثار سلبية على نفوسهم، وما تسبب به في إزعاجهم اجتماعياً، ورغم ذلك قام المغرد بنشر صور الأبناء ضاربا برغبتها عرض الحائط، وتمنت الأم عدم تكرار نشر صور أبنائها مرة أخرى.