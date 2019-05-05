طيران الأمن يخلي مسنا أوكرانيا تعرض لأزمة صحية في البحر الأحمر

البلاد : واس

أنقذت القيادة العامة لطيران الأمن، مساء البارحة رجلا أوكراني الجنسية كبير بالسن بعد تعرُّضه لأزمة صحية أثناء وجوده على سفينة في المياة الدولية قُبالة السواحل السعودية بالبحر الأحمر.

وتعرض الرجل الأوكراني على متن السفينة (NAUTICA) التي كانت تعبر البحر الأحمر، لتدهورٍ في حالته الصحية التي على أثرها تم طلب مساندة طيران الأمن من قبل مركز تنسيق البحث والانقاذ التابع لحرس الحدود، وعلى الفور تحركت طائرة من قاعدة طيران الأمن بمنطقة مكة المكرمة للقيام بإسعاف وإخلاء هذه الحالة، حيث تم نقله من سطح السفينة إلى متن الطائرة وبعدها إخلاؤه تحت المراقبة الطبية إلى قاعدة الأمير محمد بن نايف البحرية في جدة، ومنها إلى أحد المستشفيات المتخصّصة لتلقي العلاج اللازم