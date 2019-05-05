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طائر يكلف استراليا مليارات الدولارات

كتبه صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1440 هـ       5 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

سيدني ـ رويترز

عطل طائر أسترالي صغير تنفيذ مشروع منجم فحم عملاق، يصل إنتاجه لـ27 مليار طن، وذلك بسبب ضعف الخطة البيئية المقدمة من الشركة.

وأفاد موقع إنترناشيونال نيوز، بان احد الشركات قدمت خطة لاستكمال المشروع، لكن حكومة ولاية كوينزلاند رفضت ذلك، من أجل حماية طائر يعرف باسم “الحسون ذو الرقبة السوداء”، خلال فترة تشييد المنجم، لتضحي الحكومة بهذا المشروع الضخم لحماية الطائر من الانقراض.

وتناقصت أعداد الطائر، الذي يعيش في بعض الأجزاء من كوينزلاند، بنسبة 80% في العقود الأخيرة لأسباب عديدة أبرزها التوسع العمراني، وتنامي كثافة الحشائش ذات الأغصان الخشبية بالمناطق التي يقطنها.

صحيفة البلاد

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