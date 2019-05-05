شاموسكا : لابديل عن الفوز أمام العين

الرياض- البلاد

اعترف بريكليس شاموسكا المدير الفني للهلال، أن فريقه يمر حالياً بظروف صعبة؛ نظراً لتراجع النتائج في الآونة الأخيرة.

وقال شاموسكا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن مواجهة العين الإماراتي غدا: “لابد أن نلعب بشكل قوي للغاية لتحقيق الانتصار”.

و تابع :”المباراة مهمة للفريقين الشقيقين؛ الأول لضمان التأهل، والثاني لعودة الانتصارات من جديد”.

و واصل: “أعرف إمكانيات اللاعبين جيداً وأتمنى أن نراهم في حالتهم”.

وأضاف: “حاولت فرض العديد من الأمور التكتيكية خلال هذا الأسبوع، لكن الوقت لم يسعفنا لعمل شيء”.

جدير بالذكر أن الهلال سيرتدي زيه الأساسي الأزرق، فيما سيكون زي العين، اللون الأبيض.

ويواجه الهلال نظيره العين الإماراتي على ملعب جامعة الملك سعود، مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.