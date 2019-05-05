الأولى

خادم الحرمين يستقبل رئيس الجمعية الوطنية ببوركينافاسو

كتبه ابراهيم عبد الغفارaccess_time1 / رمضان / 1440 هـ       5 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم، معالي رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية بوركينافاسو رئيس اتحاد البرلمانيين الأفارقة الحسن بالا.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون وبخاصة في المجال البرلماني بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو.

حضر الاستقبال، معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبد العزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبد العزيز قطان.

ابراهيم عبد الغفار

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *