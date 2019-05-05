تتويج فاجيرالونكورن رسميا ملكا لتايلاند

جدة ــ رويترز

اقامت السلطات التايلاندية امس “السبت” مراسم تتويج رسمي لماها فاجيرالونكورن ملكاً للبلاد، خلافاً لوالده بوميبون ادولياديج الذي جلس على العرش لمدة 70 عاما، ووفاته المنية في أكتوبر عام 2016 .

وقال ماها فاجيرالونكورن -في أول تصريح ملكي له بعد التتويج-: “سأحكم بالعدل من أجل مصلحة مملكة تايلاند والشعب للأبد”.. وكان برفقته الملكة الجديدة سوتيدا، بعد الإعلان المفاجئ عن زواجها من الملك قبل 3 أيام من التتويج.

وجاءت مراسم التتويج بعد انقضاء فترة الحداد على الملك الراحل وتأتي في ظل حالة من الضبابية بشأن أزمة انتخابات معلقة دون حل بين رئيس المجلس العسكري الحالي و”جبهة ديمقراطية” تحاول إبعاد الجيش عن السياسة.

وفاجيرالونكورن هو عاشر ملك من سلالة تشاكري التي تحكم تايلاند منذ عام 1782.. ووصل إلى العرش قبل عامين عقب وفاة والده لكنه انتظر حتى انقضاء فترة الحداد الطويلة قبل أن يعين تاريخ تتويجه.. وهذه المرة الأولى التي يشاهد فيها معظم التايلانديين حفل تتويج، إذ كان الأخير عام 1950 عندما تم تتويج والد الملك بوميبول أدولياديج.