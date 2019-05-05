الأخيره

بداية ماطرة لشهر رمضان

كتبه صحيفة البلادaccess_time1 / رمضان / 1440 هـ       5 مايو 2019chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة ــ البلاد

توقع عضو تسمية الحالات المناخية والباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، ان يشهد شهر رمضان المعظم هذا العام هطول امطار كثيفة تفوق معدلات الأعوام السابقة مع فرصة لجريان سيول.

وقال الحصيني في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” انه من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام الأعلى في الأمطار وحبات البرد، مقارنة بالشهر نفسه في الأعوام السابقة، وذلك على عموم المملكة، مع وجود فرصة للسيول.

ونصح الحصيني أهالي الرياض والمحافظات الغربية والجنوبية لمنطقة الرياض، وصولاً الى الطائف، والباحة وعسير وجازان ونجران بضبط المسايل,

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *