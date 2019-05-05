بداية ماطرة لشهر رمضان

جدة ــ البلاد

توقع عضو تسمية الحالات المناخية والباحث في الطقس عبدالعزيز الحصيني، ان يشهد شهر رمضان المعظم هذا العام هطول امطار كثيفة تفوق معدلات الأعوام السابقة مع فرصة لجريان سيول.

وقال الحصيني في سلسلة تغريدات على حسابه في “تويتر” انه من المتوقع أن يكون شهر رمضان هذا العام الأعلى في الأمطار وحبات البرد، مقارنة بالشهر نفسه في الأعوام السابقة، وذلك على عموم المملكة، مع وجود فرصة للسيول.

ونصح الحصيني أهالي الرياض والمحافظات الغربية والجنوبية لمنطقة الرياض، وصولاً الى الطائف، والباحة وعسير وجازان ونجران بضبط المسايل,