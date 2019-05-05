السعوديتان رنا وشذى تتقدمان في التصنيف الدولي للريشة

جدة- عاطف هوساوي

تمكنت لاعبة المنتخب السعودي للريشة الطائرة، شذى صالح، من الحصول على المركز الخامس عربياً، بـ 2220 نقطة، في تصنيف الاتحاد الدولي لمسابقات فردي السيدات.

كما حصلت، لاعبتا أخضر الريشة، رنا أبو حربش، و شذى صالح، على المركز الثالث للزوجي، بـ 2220 نقطة.

الجدير بالذكر، أن هذا الإنجاز الدولي، قد تحقق بثمرة الجهود المبذولة، من قبل اللاعبات، و الطاقم الفني للمنتخب، تحت إشراف الاتحاد السعودي للريشة الطائرة، و التي كان أبرزها، المشاركة في منافسات اللعبة، ضمن دورة الألعاب الآسيوية ٢٠١٨، و تحقيق لاعبة المنتخب، رنا أبو حربش، المركز الأول، في بطولة المملكة للريشة الطائرة ٢٠١٩، و تحقيق ثنائي الأخضر شذى صالح، و رنا أبو حربش، المركز الأول، في منافسات الزوجي للبطولة ذاتها، بالإضافة لمشاركة اللاعبتين، في العديد من المعسكرات التدريبية الداخلية، خلال هذا العام والعام الماضي.