إدواردو : نسعى لحسم التأهل

الرياض : البلاد

أكد كارلوس إدواردو لاعب الهلال، جاهزية الفريق لمواجهة العين الإماراتي مساء غد الإثنين، مشيراً إلى أن اللاعبين عاقدو العزم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وقال إدواردو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن المواجهة: “نسعى لحسم الأمور غداً، والتأهل إلى الدور المقبل”.

وأضاف: “الأجواء في غرفة الملابس رائعة للغاية، والجميع يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية غداً”.

وأشار المهاجم البرازيلي إلى أن الفريق بشكل كامل يعاني من انخفاض في المستوى.

وتابع: “لم أشارك في أي تمرين، وأنا مصاب ونسعى لتصحيح الأخطاء الماضية”.

و يستضيف الهلال شقيقه العين الإماراتي على ملعب جامعة الملك سعود، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا 2019؛ حيث يحتل الهلال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، من الفوز في 3 مباريات، وهزيمة وحيدة.