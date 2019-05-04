مراهق يخترق طائرة مسيرة في مؤتمر أمني لكاسبرسكي

القاهرة – محمد عمر

تمكّن فتى يبلغ من العمر 13 عامًا من اختراق طائرة مسيرة عن بُعد، خلال عرض خاص أقيم على هامش مؤتمر كاسبرسكي لاب السنوي “سايبرسيكيوريتي ويكند” CyberSecurity Weekend، الذي عُقد في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا.

واستطاع روبن بول – وهو طالب في الصف السابع – ومعروف باسم “سايبر نينجا“، اختراق طائرة مسيرة، الأمر الذي كشف عن فجوات هائلة في التدابير الأمنية لملايين الأدوات والأجهزة الذكية، التي تُستخدم يوميًا، وتشكل جزءًا من إنترنت الأشياء.

وأثبت روبن قدرته على فصل المستخدم عن طائرته المسيرة قبل السيطرة عليها بالكامل، من خلال استغلال بروتوكولات اتصال غير آمنة تستخدمها الطائرة.

وتمت واقعة اختراق الطائرة المسيّرة بترتيب مُحكم، وخاضع لسيطرة تامّة من قبل شركة كاسبرسكي لاب، بُغية تسليط الضوء على الحاجة الملحّة لاتخاذ تدابير أكثر صرامة من الشركات التي تطوّر أجهزة إنترنت الأشياء، مثل الطائرات المسيرة، وأنظمة مراقبة الأطفال، والأجهزة المنزلية الذكية، والألعاب المتصلة بالإنترنت.

وتنصح كاسبرسكي لاب الأفراد بالاستفسار عن التدابير الأمنية المتَّخَذة، وفهم المخاطر المرتبطة بها، قبل شراء أي جهاز متصل بالإنترنت.

ومع أن الحكومات وضعت ضوابط مشدّدة حيال تشغيل أجهزة مثل الطائرات المسيرة، إلا أنه ما تزال الشركات بحاجة إلى أخذ الجانب الأمني بجدية أكبر.

أكّد ابن الثالثة عشرة، أن ثمّة “حاجة ماسّة” إلى وضع تصاميم ونماذج جديدة للأمن الإلكتروني؛ “لأن ما نقوم به حتى الآن ليس كافيًا”، وتابع القول: “من المهم للمصنعين تطبيق ضوابط أمنية صارمة على أجهزتهم؛ حرصًا على عدم تعريض المستهلكين للخطر”.

وانتهى روبن إلى التحذير من مغبّة “تحوّل إنترنت الأشياء إلى إنترنت التهديدات”.