بطش أردوغان يتفاقم … 2000 أكاديمي تركي يواجهون السجن

أنقرة ــ وكالات

وسط تأكيدات من عائلته بمحاولات حكومة أردوغان إخفاء معالم جريمة قتله، عطلت السلطات التركية، للمرة الثانية، تسليم جثمان القتيل الفلسطيني زكي مبارك حسن.

ونقل موقع ” بوابة العين” الإخباري عن شقيق القتيل زكريا مبارك حسن : كان يفترض أن نستلم جثمان أخي عبر الحدود البلغارية التركية، وتوجهت للمنطقة الحدودية، وانتظرنا ساعات طويلة، ولكننا فوجئنا بمماطلة جديدة، وإرجاء تسليم الجثمان”.

يشار إلى أن زكي مبارك قتل خلال احتجازه في سجون المخابرات التركية في ظروف غامضة، وسط ادعاءات بانتحاره، بينما اتهمت أسرته نظام أردوغان بتصفيته، بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس، التي لم يرتكبها.

وواصل شقيق القتيل حديثه، قائلا: “في المرة الماضية عطلوا تسليم الجثمان؛ بذريعة إحضار موافقة من السفارة فأحضرناها، وكذلك أعددنا وكالة لشركة خاصة لنقله، ورغم ذلك فوجئنا بهم يطلبون أوراقًا ووثائق جديدة، ومع ذلك تعاطينا مع الطلب وأرسلناها، وما زالت السلطات التركية ترفض تسليم الجثمان.

واعتبر شقيق القتيل الفلسطيني، أن مماطلة نظام أردوغان دليل جديد على محاولة السلطات التركية إخفاء شيء ما اقترفته على الجثة، على اعتبار أن طول مدة احتجاز الجثمان قد يخفي بعض الدلائل على الجريمة.

ولفت إلى أنه في حال استقبال جثمان شقيقه في تركيا سيجري استقباله بما يليق بقائد فلسطيني وطني، ومن ثم نقله إلى مصر، ومنها إلى غزة ليدفن في أرض فلسطين التي ناضل من أجلها.

وأرجع سبب تصفية شقيقه إلى أن محامي الدولة التركية قدم اعتراضا على اعتقاله؛ لعدم وجود أدلة، وكان يفترض أن يجري الإفراج، لذلك استبقت المخابرات التركية ذلك بقتله، مشددا على براءة شقيقه من التهم الملفقة التي روجتها أنقرة وقناة الجزيرة القطرية.

وفسر شقيق القتيل الفلسطيني الرواية التركية الخاصة بانتحاره عبر استخدام “حزام بنطاله”، بأنه استخفاف وإهانة للعقل البشري، معربا عن قلقه من ترتيبات نقل الجثمان، الذي يجري عبر شركة خاصة، مشيراً إلى أن السفارة الفلسطينية في تركيا، أبلغته أنها غير مسؤولة عن العملية.

وفى سياق متصل، سلطت تقرير لـ”إذاعة إر.إف.إي” الفرنسية الضوء على أزمة “أكاديميون من أجل السلام”، مشيرة إلى أن أكثر من نحو ألفي عالم وأكاديمي تركي يواجهون السجن المشدد لدعوتهم إلى السلام والتنديد ببطش الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال شنه حملات تطهير عرقي ضد الأكراد.

وقالت الإذاعة: إنه “في يناير 2016، وقع أكثر من ألفي مدرس في الجامعات التركية على عريضة تدعو إلى إحلال السلام بوقف العمليات العسكرية في جنوب شرقي تركيا، المنطقة ذات الغالبية الكردية.

وأشارت الإذاعة الفرنسية إلى أنه “فيما يدعو هؤلاء الأكاديميون والعلماء إلى السلم، يراهن النظام التركي على مؤيدي الإرهاب، واصفا إياهم بـ”الخونة والجهلاء”.

وفي منتصف الشهر الماضي، أصدرت محكمة في إسطنبول أحكاماً بالسجن على أربعة علماء أتراك ممن وقعوا على العريضة، وطلب الادعاء عقوبات بالسجن على الأكاديميين بتهمة نشر الدعاية الإرهابية.

وبالفعل تم الحكم على الأكاديميين تايلان ساهان ترهان، وتونا كويوكو، وإيلكر بيربيل بالسجن لمدة 15 شهرًا، بينما حكم على نيفين زينب يلسي بالسجن لمدة عامين و6 أشهر.

ونقلت الإذاعة الفرنسية عن أحد الأكاديميين الموقعين على العريضة قوله: “إن الاتهامات واحدة في جميع القضايا، مزاعم الترويج للإرهاب”، مضيفة أن هذا النظام القمعي سينتهي يوماً ما، ونعلم جيداً أننا سنفوز في النهاية”.

وحملت العريضة عنوان “لن نكون طرفًا في هذه الجريمة”، للإعراب عن احتجاجهم للعمليات العسكرية التي يشنها أردوغان في جنوب شرقي تركيا، عندما غزت القوات التركية منطقة بأكملها.

ووفقا للإذاعة الفرنسية، فإنه في يناير 2016، وسط مناخ سياسي متأجج شنت القوات التركية عملية تطهير عرقي لمنطقة الأكراد، وتوصلت مجموعة من الأكاديميين إلى مبادرة تسمى “أكاديميون من أجل السلام”.

ولاقت هذه المبادرة التي حصلت على توقيع 2291 شخصا غضبا من قبل النظام التركي، الذي وصف هؤلاء العلماء الأجلاء بالـ”جهلاء” واتهمهم بدعم الإرهاب في أعقاب الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، وتم طرد مئات الأكاديميين، الذين وقعوا على العريضة، كما واجه غالبيتهم تحقيقات وعقوبات مختلفة بالسجن المشدد.

ولفتت الإذاعة الفرنسية، إلى ما قاله أردوغان خلال لقاء السفراء الأتراك بالخارج عام 2016 بعد نحو أسبوع من إعلان المبادرة، واصفاً الأكاديميين بأنهم مثقفون تافهون وجهلاء”، قائلاً: “تخرج علينا قلة من الرعاع الذين يصفون أنفسهم بالأكاديميين والباحثين، ويتطاولون على دولتنا التي تدافع عن مواطنيها وأراضيها”.