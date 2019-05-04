“التعاون الإسلامي” تقدم مساعدات لجمعيات خيرية في عدة دول

جدة : واس

اعتمد معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين ، تقديم مساعدات تنموية ومالية قدمتها المنظمة العامة ، ممثلة بصندوق التضامن الإسلامي ، لعدد من المؤسسات الخيرية والإسلامية في عدد من الدول.

وضمت المساعدات ، حفر آبار مياه في جمهورية بوركينا فاسو ، والتكفل بتكملة بناء فصول دراسية في موريشوس ، وتقديم دعم مالي لجمعيات السرطان في قطاع غزة ، وشراء أجهزة ومعدات طبية لمستشفيات في فلسطين ، وشراء سيارة لنقل المرضى في القدس ، لصالح جميعة نسائم مقدسية ، بالإضافة إلى تقديم دعم لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ، ودعم الصندوق الخيري لمساعدة الطلبة الفلسطينيين في لبنان ، وكذلك دعم مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية لكفالة طلبة العلوم الشرعية من خارج السعودية.

وتشمل المساعدات تمويل مساكن المجد للطلاب اليمنيين في السودان ، ودعم اللجنة الإسلامية للهلال الدولي للأسر النازحة بمدينة بنغازي ، وتأسيس المدرسة النسوية للعلوم والتكنولوجيا في نيجيريا، وتكملة بناء مدرسة لقمان الثانوية في أوغندا ، وبناء الجامع الكبير في بام بالسنغال ، ودعم للجامعة الإسلامية في النيجر ، وبناءمقر للمدرسة في مالي ، وتكملة بناء المعهد الفني الإسلامي في كوت ديفوار ، والمساهمة في شراء وقف للمجلس الأعلى لمسلمي كينيا ، وبناء كلية تعليمة في بنين ، وغيرها من المشروعات الخيرية.