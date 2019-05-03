50 جهة تناقش ميزانية 2020

الرياض- البلاد

ناقشت وزارة المالية الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م مع الجهات الأعلى إنفاقاً، والجهات الأعلى إيراداً وبرامج تحقيق الرؤية، وذلك من خلال ورش عمل شارك فيها أكثر من 50 جهة حكومية من مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية في المملكة.

وصُممت الفعاليات بمعدل ثلاث جلسات لمناقشة النفقات لكل جهة (تعويضات العاملين، النفقات التشغيلية والنفقات الرأسمالية)، وكذلك ورش عمل لمناقشة الإيرادات، بالإضافة إلى ورش عمل لمناقشة نفقات برامج تحقيق الرؤية.

وتهدف الورش إلى مناقشة الميزانيات المخصصة للعام المالي 2020م مع الجهات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية من قبل المختصين في وزارة المالية وفريق العمل الدائم، بمشاركة مجموعة من الجهات الداعمة في مجالات الأعمال للجهات الحكومية، إضافة إلى مشاركة جهات داعمة مختصة في الأمور المالية والمشاريع، سعياً لإثراء ورفع كفاءة النقاشات كمركز تحقيق كفاءة الإنفاق، ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، والمركز الوطني للتخصيص.