“مدن” تستقطب 40 شركة صناعية عالمية

الأحساء- البلاد

أوضح مدير عام “مدن” المهندس خالد بن محمد السالم،أن معدلات جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة وتوطينها داخل المدن الصناعية في تصاعد مستمر،مشيرا إلى أن “مدن” نجحت خلال العام 2018م في استقطاب أكثر من 40 شركة صناعية عالمية رائدة، بجانب نجاحها في مجال شراكاتها الداخلية.

واستعرض السالم رؤية الهيئة الجديدة لتمكين الصناعة، ودورها في رفع مساهمة القطاع الخاص بالتنمية الصناعية من خلال الخدمات والمنتجات النوعية التي تقدّمها باستراتيجية مبتكرة تتماشى مع متطلّبات شركائها، مؤكدا أن توفير بيئة اقتصادية جاذبة ستساهم في زيادة عدد المصانع والمنشآت التجارية والخدمية وتخلق فرص وظيفية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال ورشة عمل حول تمكين الصناعة بالأحساء ، والتي استضافتها الغرفة التجارية ونظّمتها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية ، ضمن سلسلة ورشها التعريفية حول خطط النهوض بالقطاع الصناعي في جميع أنحاء المملكة، بمشاركة عدد من الجهات، وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج، وعدد من أعضاء المجلس وجمع كبير من ممثلي القطاع الخاص والصناعيين بالأحساء، وممثلي صندوق التنمية الصناعية السعودي، وبنك التنمية الاجتماعية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت، وصندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

تناولت الورشة في محاورها الرئيسة الفرص الاستثمارية بالمحافظة، والخدمات التمويلية واللوجستية التي تقدمها “مدن” من أجل تعزيز خطط تمكين الصناعة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وروّاد الأعمال، وبرامج دعم التوظيف ورفع المهارات الفنية للكوادر السعودية.