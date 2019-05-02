4 أدوات لتحسين التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي

القاهرة – البلاد

شهدت وسائل التواصل الاجتماعي نموًا متزايدًا خلال السنوات القليلة الماضية، وقد أدى هذا إلى اتجاه المزيد من الشركات إلى الاعتماد بشكل أكبر على منصات التواصل الاجتماعي؛ لتوصيل رسائلها التسويقية المختلفة إلى الجمهور المستهدف، وبالطبع حصل فيسبوك على النصيب الأكبر من الاهتمام بين جميع المنصات الأخرى.

ولتسهيل مهمة الوصول للعملاء على منصات التواصل الاجتماعي ظهرت العديد من الأدوات المساعدة، وسنذكر منها 4 أدوات، مع توضيح الغرض من استخدامها:

1- أداة Social Studio: هذه الأداة من إنتاج شركة Salesforce المتخصصة في تطوير تطبيقات إدارة علاقات العملاء، وتتلخص أهميتها في أنها تساعد المؤسسات في إدارة جميع جهود التسويق على منصات التواصل الاجتماعي من مكان واحد، حيث توفر إمكانية تتبع كل ما يدور من محادثات عن المؤسسة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الرد على التعليقات وطلبات الدعم التي تأتي للمؤسسة.

2- أداة Gleam: تتكامل هذه الأداة بسهولة مع معظم منصات التواصل الاجتماعي المعروفة، وهي متخصصة في إنشاء المسابقات؛ لتحسين معدل تفاعل المتابعين، وتستخدم هذه الأداةَ أكثرُ من 5000 مؤسسة. ، من المعروف أن المسابقات تُعد من أكثر أنواع المحتوى تشجيعًا على التفاعل، كما أن تخصيص الجوائز المناسبة للفائزين في هذه المسابقات يساعد على زيادة شعبية هذه المسابقات، وانتشارها على نطاق واسع.

3- أداة Compfightتعتبر الصور العالية الجودة من أهم الوسائل المستخدمة لجذب المتابعين، وتشجيعهم على التفاعل والمشاركة، لذلك فإن تضمين صور بجودة عالية في المحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي يساعد على زيادة معدل الوصول للمتابعين، ودوائر أصدقائهم، وبالتالي اكتساب متابعين جدد، وزيادة معدلات التفاعل.

4- أداة Thinglinkتتيح لك إنشاء صور وفيديوهات تفاعلية بسهولة، مما يساعدك على تمييز المحتوى الذي تقوم بنشره على منصات التواصل الاجتماعي، وبالتالي زيادة معدل وصوله للمتابعين؛ لأنه في هذه الحالة لن يكون مجرد صور أو فيديوهات تقليدية.

يوجد في هذه الأداة محرر سهل الاستخدام للتعامل مع ملفات الوسائط المتعددة، وإضافة التأثيرات المناسبة لها، كما يوجد بها ميزة تُسمى: صانع الجولة Tourcreator .