12 مليون دولار أرباح الهيئة العربية للاستثمار

البلاد : متابعات

حققت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي التى تتخذ من الخرطوم مقرًا لها، صافي أرباح بلغت نحو 12 مليون دولار أمريكي، بنهاية العام المالي 2018 م، فيما بلغت حقوق المساهمين نحو 938 مليون دولار أمريكي مقارنة بنحو 890 مليون دولار أمريكي للعام 2017 م، وقدرت جملة استثمارات الهيئة في الشركات بنهاية عام 2018 م بنحو 607 مليون دولار أمريكي تمثل نسبة 84% من رأس مال الهيئة المدفوع البالغ 720,7 مليون دولار أمريكي.

وأوضح رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي محمد عبيد المزروعي في تصريح نشر اليوم، أن هذه الاستثمارات تتوزع على أربعة قطاعات رئيسية تشمل قطاع التصنيع الزراعي نسبة 47%، قطاع الإنتاج الحيواني نسبة 25%، قطاع الإنتاج النباتي نسبة 24% وقطاع الخدمات الزراعية بنسبة 4%.

وقامت الهيئة في الفترة المذكورة بتأسيس (6) شركات جديدة تعمل في مجالات إنتاج اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والفاكهة والخضروات واللقاحات البيطرية وبهذا أصبح عدد الشركات التي تساهم فيها الهيئة نحو 50 شركة.

وأفاد أن الهيئة نفذت خلال عام 2018 م مجموعة من البرامج والأنشطة التنموية الموجهة لصغار المزارعين في الدول العربية الأعضاء بلغت في مجملها 14 برنامجًا وعدد المستفيدين منها نحو 7 آلاف مزارع وقد حققت هذه البرامج زيادة في إنتاجية المحاصيل المزروعة بنسبة 150% مقارنة بالإنتاجيات السابقة، كذلك قامت الهيئة بإجراء نحو 20 تجربة بحثية لتوطين أصناف جديدة من المحاصيل وتقنيات زراعية حديثة.