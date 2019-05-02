وزير العمل يدشن أول جمعية متخصصة في المسؤولية المجتمعية بالمملكة

البلاد : متابعات

شهد ملتقى المسؤولية الاجتماعية الأول الذي تنظمه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بفندق فيرمونت بالرياض اليوم (الخميس)، تدشين أول جمعية سعودية متخصصة في المسؤولية الاجتماعية باسم “الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية” لتصبح أول جمعية أهلية متخصصة في هذا المجال.

وحظي تدشين الجمعية برعاية معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، الذي سلم معاليه رخصة الجمعية لرئيس مجلس إدارة الجمعية سعود بن حسين السبيعي بحضور أعضاء مجلس الإدارة وعدد من المسؤولين والمهتمين.

وقال السبيعي: إن الجمعية تهدف إلى تجسير العلاقات بين القطاعات الثلاثة “لحكومي، الخاص، غير الربحي” للمساهمة في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتأصيل ونشر مفهومها والتأييد والمؤازرة لقضايا المسؤولية المجتمعية، مضيفًا بأن أدوار الجمعية تتمثل في تقديم الدراسات والأبحاث والإرشاد والاستشارات والتوعية والتثقيف والقياس والتقويم والتأهيل والتدريب.

وأكد السبيعي على أن الجمعية تسعى إلى تحقيق التكامل بين مختلف القطاعات والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 تجاه المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية، وتبني مبادرات ونشاطات تستهدف تعزيز العمل في مجال المسؤولية المجتمعية بما ينعكس بشكل إيجابي على التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.

وعبر رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للمسؤولية المجتمعية عن شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية على دعمه وتشجيعه للخطوات التي اتخذتها الوزارة لتدشين الجمعية وتسهيل مهامها التأسيسية لتكون إحدى ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.