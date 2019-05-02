الملك سلمان يرعى المباراة الختامية لكأس خادم الحرمين

الرياض : واس

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ مساء اليوم، المباراة الختامية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي، التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض بين فريقي التعاون والاتحاد .

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الاستاد، كان في استقباله – رعاه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن مساعد عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العربية السعودية، وكبار مسؤولي الهيئة العامة للرياضة، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى المنصة الرئيسية، قوبل بترحيب الجماهير الرياضية، وقد بادلهم ـ حفظه الله ـ التحية، ثم عزف السلام الملكي.

عقب ذلك صافح خادم الحرمين الشريفين ضيوف المباراة النهائية، وهم معالي وزير شؤون الشباب والرياضة في مملكة البحرين الأستاذ أيمن بن توفيق المؤيد، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد ، ورئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم الشيخ أحمد اليوسف السعود الصباح ، ورئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة ، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب ، ورئيس الاتحاد الجنوب الأفريقي دانييل جوردان ، ونائب رئيس الاتحاد العماني لكرة القدم الدكتور جاسم الشكيلي ، وأمين عام الاتحاد اليمني لكرة القدم الدكتور حميد بن محمد الشيباني، وعدد من المسؤولين.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين والحضور أوبريت بعنوان ( مولد أمة ).

بعد ذلك تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – صاحب السمو الأمير الشاعر سعود بن عبدالله بن محمد، والفنان محمد عبده.

ثم بدأ الشوط الثاني من المباراة.

وإثر نهاية المباراة بفوز فريق التعاون على شقيقه فريق الاتحاد بنتيجة 2 / 1 ، تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – هدية تذكارية بهذه المناسبة تشرف بتقديمها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

كما تسلم سمو ولي العهد هدية مماثلة بهذه المناسبة.

وتسلم الملك المفدى هديتين تذكاريتين من الراعيين الرسميين للمباراة شركة الاتصالات السعودية، والخطوط الجوية العربية السعودية.

ثم تشرف طاقم تحكيم المباراة بالسلام على خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

كما تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر ولاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي واستلام ميدالياتهم الفضية ومكافأة المركز الثاني.

وتشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – رئيس نادي التعاون محمد القاسم ولاعبو الفريق وأعضاء الجهازين الفني والإداري بالنادي واستلام الميداليات الذهبية ومكافأة المركز الأول.

ثم سلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – كأس البطولة لرئيس نادي التعاون وقائد الفريق.

بعد ذلك عزف السلام الملكي.

ثم غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – رعاه الله – مقر استاد الملك فهد الدولي مودعاً بمثل ما استقبل به من حفاوة وترحيب.

حضر المباراة الختامية، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن محمد بن سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي ، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء ، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، وصاحب السمو الملكي الأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سلطان بن عبدالله ، وصاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن عبدالله ، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله ، وصاحب السمو الأمير فيصل بن سعود بن عبدالله، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.