القيادة تهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش

البلاد : واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود برقية تهنئة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش .

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح لجلالته، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

وأشاد ـ أيده الله ـ بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لجلالة الإمبراطور ناروهيتو إمبراطور اليابان بمناسبة اعتلائه العرش .

وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولشعب اليابان الصديق المزيد من التقدم والرقي.