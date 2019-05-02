القتل حدا لقاتل والدته وشقيقتيه في نجران

البلاد ــ نجران

أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم القتل حداً بجان سعودي في منطقة نجران لإقدامه على قتل والدته وشقيقتيه ، وذلك بإطلاق النار عليهن ما أدى إلى وفاتهن، وقيامه بإطلاق النار على نفسه بعد ذلك محاولاً الانتحار.

وجاء في منطوق البيان أن طارق بن خميس بن محمد آل سوسان ـ سعودي الجنسية ـ على قتل والدته فلوة بنت سعيد بن جمعان آل سعد وشقيقتيه “منى ودلال” وذلك بإطلاق النار عليهن ما أدى لوفاتهن ،وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن قتله للمجني عليهن على وجه يأمن معه من غائلة القاتل، فقد تم الحكم عليه بالقتل حداً لقتله أمه وشقيقتيه غيلة، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني أمس بمدينة نجران بمنطقة نجران.ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.. والله الهادي إلى سواء السبيل.